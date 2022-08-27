Davullu zurnalı düğün başladı

Bir dönem ekranlara damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncularından Sevda Dalgıç, geçen ay Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile nikah masasına oturduğunu açıklamıştı. Çift bu akşam Boğaz'da düğün yapacak.

Ünlü oyuncu "Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Düğünü geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kalmıştı." diye konuşmuştu.



Dalgıç’ın düğününden ilk kareler gelmeye başladı. Davullu zurnalı gelin alma töreninde ünlü oyuncu Dalgıç, eşi ile karşılıklı oynadı.

Çift daha sonra düğünün yapılacağı Boğaz'daki mekana geçti.



