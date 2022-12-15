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Dava devam ediyor
Şarkıcı Berkay Şahin'in büyük kızı yüzüne dolap kapağı düşmesi nedeniyle yaralanmıştı. Mobilya firmasına dava açan Berkay, davanın devam ettiğini söyledi.
Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz akşam Salt Kuruçeşme adlı mekandan çıkarken görüntülendi.
Basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden Berkay “Arkadaşlar eski evimizden taşındık. Daha küçük bir eve geçtik.” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda kızları Arya’nın yaşadığı ev kazası hakkında da konuşan Berkay “Onunla alakalı dava açtım. Dava devam ediyor.” dedi.
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