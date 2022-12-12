Darmaduman oyuncuları hayranlardan gelen sorularla yaptım - yapmadım oyununu oynadı

"Hiç fake hesap açtın mı?" sorusuna Mert Yazıcıoğlu "yapmadım" derken Hafsanur Sancaktutan "yaptım" cevabını verdi. İkili gelen sorulardan arkadaşıyla aynı kişiden hoşlanma, arabayı kaçırma, okul cezası alma gibi sorulara da "yaptım" cevabını verdi.

