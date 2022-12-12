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Darmaduman oyuncuları hayranlardan gelen sorularla yaptım - yapmadım oyununu oynadı
FOX'un Ay Yapım imzalı dizisi Darmaduman'ın başrol kadrosundan Hafsanur Sancaktutan ve Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyanın trendlerinden Yaptım - Yapmadım oyununu oynadı.
"Hiç fake hesap açtın mı?" sorusuna Mert Yazıcıoğlu "yapmadım" derken Hafsanur Sancaktutan "yaptım" cevabını verdi. İkili gelen sorulardan arkadaşıyla aynı kişiden hoşlanma, arabayı kaçırma, okul cezası alma gibi sorulara da "yaptım" cevabını verdi.
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|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
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|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
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|12
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|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
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|16
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|14
|22
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|14
|21
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|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
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|17
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|15
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|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
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|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
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|12
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|12
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|14
|11
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|14
|11
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