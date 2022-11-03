Darmaduman dizisinin yıldızları öğrenciler için seferber oldu! Aynı hikayeyi paylaşan 25 öğrenciye burs desteği

Darmaduman dizisinin yıldızları, öğrenciler için seferber oldu.

Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora'nın başrolleri paylaştığı Darmaduman dizisinden üniversiteli gençlere anlamlı bir destek geldi.

Tıpkı dizideki Kerem ve Ece gibi Anadolu'dan İstanbul'a eğitim için gelen 25 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı'nın “Yarıda Kalmasın” projesi aracılığıyla bir yıllık burs verildi.