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Darmaduman'dan Kötü Haber
Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı 'Darmaduman'ın ekran macerası kısa sürdü. Projenin, dokuzuncu bölümde final yapması planlanıyor. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'un ülkemize "Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan dizisi Darmaduman dizisi için final kararı alındı. Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı dizi ekrana veda edecek. Necip Memili ve Nur Fettahoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı iddialı dizinin dokuzuncu bölümde ekran macerası bitmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyordu.
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