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Darmaduman'a taze kan
Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Necip Memilli, Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı Ay Yapım imzalı ‘Darmaduman’ dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
En son ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde canlandırdığı Ebru karakteri ile hafızalarda yer edinen Dilşad Şimşek ‘Darmaduman’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Necip Memili’nin canlandırdığı Harun karakterinin eski sevgilisi olarak diziye dahil olan Şimşek dizide ‘Sevgi’ karakterini canlandıracak.
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