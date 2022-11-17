Darmaduman'a taze kan

En son ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde canlandırdığı Ebru karakteri ile hafızalarda yer edinen Dilşad Şimşek ‘Darmaduman’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.





Necip Memili’nin canlandırdığı Harun karakterinin eski sevgilisi olarak diziye dahil olan Şimşek dizide ‘Sevgi’ karakterini canlandıracak.