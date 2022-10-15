Son Dakika

Danla Bilic'ten Evlilik Açıklaması

Kubilay Aka ile aşk yaşayan ünlü fenomen Danla Bilic, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bilic, evlilik sorusuna cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Magazin 15.10.2022, 15:07 15.10.2022, 16:48 arif hür
Danla Bilic'ten Evlilik Açıklaması

Ünlü fenomen Danla Bilic, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda YouTube'ta Talk Show programı yapacağını söyleyen Bilic, Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında ise, ''İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi.

"DAHA YAŞIM KÜÇÜK"

Evlilikle ilgili sorulara ise, ''Ne evlenmesi arkadaşlar? Daha benim yaşım çok küçük'' şeklinde cevap verdi.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic'in gerçek adı ne; Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. 

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, birçok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Danla Bilic, oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaktadır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#danla bilic #kubilay aka #snob magazin #Magazin #haber
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3