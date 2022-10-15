Danla Bilic'ten Evlilik Açıklaması

Ünlü fenomen Danla Bilic, önceki akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda YouTube'ta Talk Show programı yapacağını söyleyen Bilic, Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında ise, ''İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi.

"DAHA YAŞIM KÜÇÜK"

Evlilikle ilgili sorulara ise, ''Ne evlenmesi arkadaşlar? Daha benim yaşım çok küçük'' şeklinde cevap verdi.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic'in gerçek adı ne; Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, birçok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Danla Bilic, oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaktadır.