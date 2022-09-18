Danla Bilic'ten ayrılık açıklaması 

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gece Bebek'deki bir mekana girerken görüntülendi.

Yazın başında tekrardan barıştığı Yusuf Engin ile tatil yapan Bilic, aşk soruları hakkında, "Çoktan bitti" yanıtını verdi. Ardından teşekkür eden fenomen, arkadaşları ile mekana girdi.

