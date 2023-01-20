Danla Bilic, Kerem Bürsin ile Aşk mı Yaşıyor? İlk Açıklama Geldi

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha attı.

Geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise, "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek, oradan ayrıldı.