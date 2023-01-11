Danilo Zanna'nın Hatası Sosyal Medyanın Gündem Oldu 

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu sezonun galibi Metin Yavuz oldu.

Kıvanç Karadeniz de finalde kayberek, ikinci oldu. İtalyan şef Zanna, yarışmacılar ve tüm ekibinin finalden sonra çektirdiği hatıra fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü şef, Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz'i tebrik ederken, yaptığı hata sosyal medyanın gündemi oldu.



Zanna, ikinci olan Kıvanç Karadeniz yerine son dönemde şefliğe merak saran Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketlemesi dikkat çekti. Zanna'nın fotoğrafından çok Tatlıtuğ'u etiketlemesi gündem oldu.

Zanna, kısa sürede gelen yüzlerce uyarıyı görmeyerek, Kıvanç Tatlıtuğ etiketini değiştirmedi.