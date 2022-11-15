Dadı tutmayı düşünmüyoruz

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti, kızları ile birlikte Vadi Galiard’da yemek yiyerek keyifli zaman geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olan Ümit ve Seda Erdim, ailenin yeni üyesi minik kızları Ela ve abla olan Ses ile gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti.

Muhabirlerin 'İki çocuk ile dadı tutmak gibi düşünceniz var mı?' sorusuna yanıt veren Erdim çifti; ”Şuan öyle bir düşüncemiz yok, çocuklarımızla birebir ilgilenmek istiyoruz.” dediler.