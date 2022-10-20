CZN Burak Açıkladı! Duyanlar Şaştı Kaldı

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi.

Davanın 2018 yılında karara bağlandığını belirten hakim, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu söyledi. Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

"BERAATİMİ TALEP EDERİM"

DHA'nın aktardığına göre hakim, "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum.

Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Avukatları ise "Söz konusu yer eski haline getirilmiştir. Bu yapı tatil tutanağıyla da belgelenmiştir. Ayrıca Boğaziçi alanında bir yer değildir. Öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi halde aykırılık giderildiğinden düşme kararı verilsin" dedi.

CZN BURAK YA DA GERÇEK ADIYLA BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir (24 Mart 1994, İstanbul) Türk şef, lokantacı ve internet fenomeni.

İstanbul'da doğdu aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Özdemir, Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da olmak üzere beş şubesi bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoran zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur. Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

Özdemir, Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da olmak üzere beş şubesi bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoran zincirinin sahibi.