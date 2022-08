Cüretkar Tatil Pozları Olay Oldu!

Ünlü model Günay Musayeva, yaz tatilini tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Musayeva, iskelede verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirdi.

Günay Musayeva, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

"NAFAKAYI GEÇTİM ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR"

Habercilerin "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda." cevabını vermişti.

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu.

GÜNAY MUSAYEVA ÖZEL HAYATI

Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.

GÜNAY MUSAYEVA ÖDÜLLERİ

Miss World Bikini - 2008

Best Model Azerbaycan - 2010

Best Model of the World - 2010 (ikinci)