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Cüneyt Mete İspanya’da gündemden düşmüyor
Türkiye’nin yurtdışına satılan dizilerinin başında gelen ‘Kardeşlerim’ İspanya’da tüm reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.
İspanya’da ‘Hermanos’ adıyla yayınlanan dizinin başrol oyuncularından olan Cüneyt Mete ise İspanyol basınında gündemden düşmüyor.
Bu ay İspanyol basınında en çok konuşulan Türk oyuncu olan Cüneyt Mete’nin ağustos ayında ispanya’nın yüksek tirajlı dergileri ‘Diez Minutos’, ‘Semana’ ve ‘Telenovela’ dergilerinde peş peşe röportajı yayınlandı.
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