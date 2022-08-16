Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirecek? Bomba adaylar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalar için şimdiden geri sayıma geçildi.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı merakla bekleniyor.

Gazeteci Arif Hür, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi ve seslendirmesi muhtemel kişileri köşesine taşıdı. Hür, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda Tarkan, Kıraç, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'nun adı kulislerde dolaşıyor" dedi.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı hiç şüphesiz ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı da merakla bekleniyor.

Kulislerle konuşulanlara göre; Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi hususunda iki kişinin ismi ön plana çıkıyor. Fahir Atakoğlu ve Fazıl Say...

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda ise Tarkan, Kıraç, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'nun adı kulislerde dolaşıyor.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı önümüzdeki aylarda netleşir diye tahmin ediyorum..."