Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar!

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi daha çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

SINIR TANIMADI

Bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymemişsin", "İki çocuk annesi olan biri için iddialı pozlar" ve "Sınır tanımamışsın" gibi yorumlarda bulunarak Rodriguez'in giydiği iç çamaşırına dikkat çekti.

Rodriguez'in bu pozlarının ardından tüm gözler Ronaldo'ya çevrildi.

İŞTE O POZLAR...