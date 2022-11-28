Cristiano Ronaldo İstanbul'da

Bir ayı aşkın süredir devam eden 'Madame Tussauds İstanbul'a görmek istediğiniz ünlü isim kim?' anketinde açık ara oy oranıyla Cristiano Ronaldo ilk sırada gelirken, Madame Tussauds İstanbul yetkilileri anket sonrası harekete geçti.

"KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK"

Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrarken, yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, figürün tanıtım toplantısında açıklama da bulunarak, ''Ronaldo dünyanın en başarılı futbolcularından biri, bu sebeple ülkemizde ve dünyada yoğun ilgi göreceğini biliyorduk. Bildiğiniz gibi şu an hala Portekiz’in takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Madame Tussauds ailesi olarak biz küllerinden yeniden doğacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki yıl yeni isimleri de sizlerle buluşturacağız ancak şimdilik sürpriz diyelim.'' dedi.

HER ŞEY EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

Portekiz milli takımının kaptanı olan Cristiano Ronaldo’nun figürü, Portekiz milli takımının yeşil ve kırmızı ev sahibi forması ve futbolcunu dünya kupasında da ayağında olan Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground kramponlarını giyiyor. Böylece Ronaldo’nun başarılarından güç alan emin duruşunun yarattığı duygu ziyaretçilere de ulaşıyor.

170 SAATLİK UĞRAŞI!

Kalıbı yaklaşık 170 saatte çıkarılan balmumu figüre tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların eklenmesi ise neredeyse 140 saat sürdü. Cristiano Ronaldo, balmumu figürünü incelerken özellikle saçlarının ve gözlerinin benzerliğinden çok etkilenerek, ''Bu gerçekten balmumu mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Yüzü de inanılmaz. İki tane Ronaldo varmış gibi!” dedi.