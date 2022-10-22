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Çöp Adam'ın Tanıtımı Merak Uyandırdı
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren 'Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Çöp Adam'ın konusu ne? Kadrosunda hangi isimler var? İşte detaylar...
İlk tanıtımıyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.
ÇÖP ADAM'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.
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