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Çöp Adam’ın Naz’ı olacak
‘Masumiyet’, ‘Türkan Hanım’ın Konağı’, ‘Sevdim Seni Bir Kere’ gibi yapımlarda oynayan Sevgi Temel yeni dizi anlaşmasına imza attı.
Fatih Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği Disney Plus’ta yayınlanacak olan ‘Ru’ dizisinde oynayan Sevgi Temel yeni bir projeyle anlaştı.
Sevgi Temel, Star Tv’nin yeni sezonda iddialı projeleri arasında yer alan Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayelerinden uyarlanan Engin Altan Düzyatan ve Elçin Songu’nun başrollerini paylaştığı ‘Çöp Adam’ dizisiyle ekranlarda olacak.
‘Naz’ karakterini canlandıracak genç oyuncu son zamanlarda oyunculuktaki yeteneği ile yapımcı ve yönetmenlerin ilgi odağındaki isimler arasında yer alıyor.
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