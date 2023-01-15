Çok Mutluyum! Bak Göbeğime Bak

Kendisini dinlemeye gelenlere müzik dolu bir gece yaşatan başarılı şarkıcının, evlendikten sonra kilo aldığı gözlendi. Levent Yüksel’in ‘Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısını seslendiren Dörter “Bak, yüreğime bak” sözlerini ‘Bak, göbeğime bak’ olarak değiştirmesiyle dinleyicileri güldürdü. Eğlencenin tavan yaptığı gecede sevenlerini müziğe doyuran Dörter, kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Cenk Tevetoğlu ile de mini bir düete imza attı.

Gecede gözler Dilan Tatlıses Dörter’i ararken, ünlü şarkıcı sahne sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Köpekleri Teo’nu acil olarak apandisit ameliyatına alındığını belirten Dörter, “Teo’nun apandisti alındı. Onun başından ayrılmıyor. Bu yüzden Dilan’ı misafir edemedik” diyerek açıklık getirdi.

ÇOK MUTLUYUM

Evliliği hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “3 aylık taze bir damat olarak çok mutluyum. Biz çok uzun yıllardır beraberiz Hayatımızda çok değişim olmadı. Sadece evlendikten sonra manevi bir durum oldu. ‘Kocam, eşim’ gibi söylemler ilişkiye maneviyat sağlıyor” dedi.

BEBEK İÇİN DOĞRU ZAMAN ÖNEMLİ

Bebek konusu açıldığında ise Dörter, “Evlenmeden önce ‘evlilik ne zaman’ diye çok sordular, demek ki doğru zaman buymuş. Çokta güzel şahane bir düğünümüz oldu. İnşallah, Allah nasip ederse çocuğumuz da olur. Onu da bekleyip göreceğiz. Bebek için doğru zaman çok önemli. İkimizin de şuan işlerinin yoğunlaştığı bir durum var. Biraz onları atlatmak istiyoruz. Sonra inşallah sıra ona da gelecek” diyerek cevapladı.

