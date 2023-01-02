Çok Aşk'ın İlk Tanıtım Video'su Yayınlandı
2023’ün merakla beklenen komedi filmi ‘Çok Aşk’ın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan filmin tanıtım videosunda izleyiciler Çok Aşk kadrosunu ilk kez bir arada gördü.
Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu ‘Çok Aşk’ın ilk tanıtım videosu yayınlandı.
24 Şubat 2023 tarihinde izleyiciyle buluşacak yıldız kadrolu filmin başrollerini Hasan Can Kaya’nın yanı sıra Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel paylaşıyor.
Hasan Can Kaya’nın ‘Coşkun’ karakteriyle kamera karşısına geçtiği, babasını Uğur Yücel’in, annesini Şebnem Sönmez’in, ağabeyini Barış Yıldız’ın ve kız arkadaşı rolünü de Büşra Pekin’in üstlendiği filmin tanıtım videosu, sinemaseverlere küçük ipuçları veriyor.
Romantik komedi filmi ‘Çok Aşk’ın çekimlerinde keyifli anlar yaşayan oyuncuların enerjisi tanıtım videosunda da ekranlara yansırken, film için stil değişikliği yaşayan ünlü oyuncu kadrosu izleyenleri şaşırtıyor.
Son yılların en iddialı komedi filmi ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 24 Şubat 2023 tarihinde vizyonda olacak.
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