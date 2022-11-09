Flaş HaberSıla Türkoğlu'nun Instagram'la İmtihanı!
Son Dakika
Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!
‘Teşkilat’ dizisinde ‘Celine’ karakterini canlandıran Cansu Tuman, "Çocukluktan beri oyuncu olma hayali kuruyordum" açıklamasını yaptı. Güzel oyuncunun hayranları da sosyal medya aracılığıyla güzel oyuncuyu sevgi seline boğdu. İşte detaylar..
‘Teşkilat’ dizisinde ‘Celine’ karakterini canlandıran Cansu Tuman’ın hayranları sosyal medya aracılığıyla, “Sabırsızlıkla seni bekliyoruz”, “Cansu’nun en büyük hayranıyım” ve “ Cansu nerede biz o kanaldayız” yorumlarıyla güzel oyuncuyu sevgi seline boğdu
İlgi karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncu sevenlerine “İyi ki varsınız” diyerek karşılık verdi.
ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Küçüklükten beri oyuncu olma hayali kurduğunu ifade eden Cansu Tuman, “Daha çocukken televizyon karşısına geçip, 'oyuncu olacağım' derdim. Aileme ve arkadaşlarıma kafamdan senaryolar uydurup oynar ve çok eğlenirdim...” açıklamasında bulundu.
Cansu Tuman daha önce ‘Ufak Tefek Cinayetler’ ve ‘Yemin’ gibi projelerde rol almıştı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
16
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Athletic Bilbao
|14
|24
|4. Atletico Madrid
|13
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Osasuna
|14
|23
|7. Real Sociedad
|13
|23
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|14
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Getafe
|13
|14
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4