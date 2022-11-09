Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!

‘Teşkilat’ dizisinde ‘Celine’ karakterini canlandıran Cansu Tuman’ın hayranları sosyal medya aracılığıyla, “Sabırsızlıkla seni bekliyoruz”, “Cansu’nun en büyük hayranıyım” ve “ Cansu nerede biz o kanaldayız” yorumlarıyla güzel oyuncuyu sevgi seline boğdu

İlgi karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncu sevenlerine “İyi ki varsınız” diyerek karşılık verdi.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Küçüklükten beri oyuncu olma hayali kurduğunu ifade eden Cansu Tuman, “Daha çocukken televizyon karşısına geçip, 'oyuncu olacağım' derdim. Aileme ve arkadaşlarıma kafamdan senaryolar uydurup oynar ve çok eğlenirdim...” açıklamasında bulundu.

Cansu Tuman daha önce ‘Ufak Tefek Cinayetler’ ve ‘Yemin’ gibi projelerde rol almıştı.