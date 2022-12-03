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Çocuk İçin Evlenebileceğini Açıkladı

Oyuncu Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni bir ilişkiye başladığı Osman Yalın ile geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele görüntülenen 33 yaşındaki güzel, çocuk yapmak için evlenebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Magazin 03.12.2022, 17:28 03.12.2022, 17:30 arif hür
Çocuk İçin Evlenebileceğini Açıkladı

Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi senaryoları okuduğunu ve son olarak Çağan Irmak'ın 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde rol aldığını söyleyen Şekerci, "Set çok huzurluydu nasıl geçtiğini anlamadık, altı hafta güzel çalıştık. Çağan hoca ile zaten ikinciye çalışıyorum, çalışması kolaydır ama bir o kadar da disiplinlidir. Sistemli olduğu için sette her şey rahat geçiyor" dedi.

Selin Şekerci: Bebek için evlenirim

Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açan ve çocuk yapmak için evlenebileceğini söyleyen Şekerci, arkadaşı Aslı Enver'in hamilelik haberine de çok sevindiğini belirtti.

"EVLİLİK KISMET"

Selin Şekerci, özel hayatı hakkında ise "İlişkimiz güzel gidiyor. Evlilik kısmet, olursa olur. Aslı'nın ne güzel oldu, sürpriz oldu. Öyle sürprizlere yani kapalı değilim ama daha çok plan yapmayı tercih ederim. Evlenmek isterim tabii bebek için. İnşallah bana da olur öyle şeyler" ifadelerini kullandı. (Milliyet-Seçkin Şenvardar)

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci (d. 1 Haziran 1989; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncudur.

İzmir doğumlu Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir çok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır.

2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. BluTV adlı dijital kanalda Yeşilçam dizisinde rol almıştır.

#Selin Şekerci #snob magazin #Magazin #Osman Yalın
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