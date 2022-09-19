'Çocuğumuzu Kaybettik' Diyerek Duyurdu
Ünlü oyuncu Oral Özer, önceki akşam sevgilisi ile Cihangir'de görüntülendi. Scooter kullanan oyuncu, "Arkadaşlar çocuğumuzu kaybettik. Onu arıyoruz" dedi. Özer'in 'çocuğumuz' derken kimi kast ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son Nefesime Kadar, Kara Sevda, Arka Sıradakiler ve Arka Sokaklar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Oral Özer, önceki akşam sevgilisi ile Cihangir'de görüntülendi.
Scooter kullanan oyuncu, "Arkadaşlar çocuğumuzu kaybettik. Onu arıyoruz" dedi.
"EVİN KAPISI AÇIK KALMIŞ"
Çocuktan kast ettiği şeyin köpeği olduğunu ifade eden ve yanlış anlaşılmanın önüne geçen Oral, "Evin kapısı açık kalmış. 2 tane kapeğimiz var. Diğeri evde fakat ötekisi yok. O benim evladım. Ondan öyle dedim. İnşallah buluruz" ifadelerini kullandı.
ORAL ÖZER KİMDİR?
Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Oral Özer, 1 Ocak 1983 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi gördü. Oral Özer, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki Oral Özer, Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.
ORAL ÖZER’İN YER ALDIĞI PROJELER
Bir Mucize Olsun - 2018
Sevda Kuşun Kanadında - 2016
Kara Sevda - 2016
Gamsız Hayat - 2015
Kurt Seyit ve Şura - 2014
Darbe - 2014
Aşk Emek İster - 2013
Evdeki Yabancılar - 2012
Kanıt - 2010
Uygun Adım Aşk - 2009
Emret Komutanım - 2008
Derman - 2008
Ateşle Barut - 2008
Leylan - 2007
Duvar - 2007
Arka Sıradakiler - 2009 - 2011
Doktorlar - 2007
Beşinci Boyut - 2005
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1