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Cinsiyet Değiştirmişti! Son Hali Gündem Oldu...
Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, 2020 yılında cinsiyet değiştirmişti. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyayı salladı. İşte Elliot Page'in son hali...
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.
34 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekmişti.
Elliot Page'den yeni paylaşımlar geldi. Page, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfie’sinde six-pack denilen karın kaslarıyla beğeni topladı.
Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.
Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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