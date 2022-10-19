Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsmin Son Hali Şaşırttı!

Bir döneme damga vuran ekranın fenomen dizisi ‘Çukur’da ‘Timsah Celil’ rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, iddialı pozlarıyla ve son haliyle sosyal medyayı salladı.

Meli Bendeli'nin cam önünde verdiği pozlar gündem oldu.

"SEKTÖR BENİ ÇOK YIPRATTI"

Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda trans birey olma sürecinden bahsetti. Ünlü oyuncu, "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım. Bundan sonra gönlümce yaşayacağım. Sektör beni çok yıprattı.

Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.

"BERLİN'E GİDECEĞİM"

Yaşadığı değişim sonrası dizi ve filmlerde rol almasının zor olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yoruldum, piyasayı bırakıyorum. Evime dönüyorum. Başka bir ifadeyle, doydum ve masadan kalkıyorum. Doymayanlar utansın.

Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yurt dışında işler kovalayacağım. İmkanım olursa Berlin'e gitme hayalim var" ifadelerini kullandı.

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınmaktadır. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015’te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Son olarak Cam Tavanlar adlı dizide Şinasi rolüne hayat erdi.

AHMET MELİH YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Diziler ve Filmler

Gölgelerin İçinde (Sinema Filmi 2021)

Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Ali’nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Tiyatro

Hep Sonradan / Oyuncu - 2019

Apaçi Gızlar / Müzik - 2016

Woyzeck Masalı / Oyuncu - 2015

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer) / Oyuncu - 2014

Tevaffuk (Yusuf ile Halit) / Oyuncu

Hep Sonradan / Oyuncu

Kuyu / Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi / Oyuncu / Yönetmen

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar / Oyuncu