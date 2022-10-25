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Cinsiyet Değiştiren Beren Güney'in Son Hali Olay Oldu

Bir dönem futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ifşa eden sosyal medya fenomeni Beren Güney cinsiyet değiştirmişti. Güney, cinsiyet değişimi sonrası estetiklere bir hayli para harcadı ve bambaşka biri oldu. İşte Beren Güney'in son görüntüsü...

Magazin 25.10.2022, 17:20 25.10.2022, 17:21 arif hür
Cinsiyet Değiştiren Beren Güney'in Son Hali Olay Oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog sonrası tanınan Beren Güney, daha sonra eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa ederek gündeme gelmişti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Cinsiyet değiştiren ve estetik operasyonlara 500 bin TL ödeyen Güney'in değişimi olay oldu.

ÇOK SAYIDA OPERASYON GEÇİRDİ

İlk önce testislerini aldıran daha sonra da ses değiştirme ameliyatı, ardından göğüs ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Beren Güney, tam 7 kere burun, 5 kere meme ameliyatı, 2 kere dudak kaldırma, elmacık kemiği ve çene ucu törpületme, yüz ve göz çektirme, 5 kere bacak doldurma, popo büyütme ve 5 kere de topuk protezi operasyonlarını geçirdiğini itiraf etmişti.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Beren Güney, son halini takipçileriyle paylaştı.

Beren Güney, "Benim için yeni bir dönem başlıyor. Sanırım bu her halime yansıyor. Bu inanılmaz bir his! Gerçekten iyi ki varsınız. İyi dilekleriniz ve dualarınız hep benimle" dedi.

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ESKİ ADIYLA TOLGA İMAMOĞLU YENİ ADIYLA BEREN GÜNEY KİMDİR?

Barbie bebeğe benzemek için sayısız operasyon geçiren Beren Güney sosyal medyada oldukça popüler. Beren Güney'in eski isminin Tolga İmanoğlu biliniyor.

1985 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü fenomen, yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye 'Beren Güney' olarak geldi. 

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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