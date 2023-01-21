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Cinsiyet Değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın son halinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...
Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali ortaya çıktı.
Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, son halini Instagram'dan yayınladı.
2021 yılında cinsiyet değiştiren Bendeli, son haliyle dikkat çekti. Oyuncu, minik etek ve göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.
Bendeli'ye övgü dolu yorumlar geldi. Oyuncu geçtiğimiz aylarda, "Travestiyim, diye ’ayol’ diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.
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