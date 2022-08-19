Cinsel Hayat Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

Estetik operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuşan TikTok fenomeni, yaşam tarzını da değiştirdi.

TikTok fenomeni Mika Raun, göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yattı.

CİNSEL HAYAT SORUSUNA BOMBA CEVAP

Bütün bu gelişmelerin ardından Mika Raun, sosyal medyada takipçileriyle soru cevap gerçekleştirdi.

"Sevgilinle cinsel hayatın var mı?" sorusuna önce şaşıran Mika ardından ise soruya yanıt verdi.

"NEFES ALMAYA VAKTİM OLMUYOR"

Mika Can Raun bu soruya "Bu şaka mı?" diyerek ilk başta şaşırdı ardından da "Biz insanız rabbim böyle bir şey üretmiş tabi ki var. Nefes almaya vaktim olmuyor bazen" dedi.

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.