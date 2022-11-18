Çınar Altuntaş: Tarihi kişilik oynamaktan büyük keyif aldım

1240’lı yıllarda Memlükler zamanında yaşananların anlatıldığı belgeselde, Sultan Baybars’ın yol arkadaşı Berkehan karakterini canlandıran Çınar Altuntaş; yeni rolüyle büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Berkehan’ın komutan olduğunu belirten Çınar Altuntaş, rolü için bol bol tarih kitabı okuyarak 1 ay binicilik eğitimi aldığını söyledi.

Tarihi karakter oynamaktan büyük keyif aldığını belirten Çınar Altuntaş, “İlk kez tarihi karakter oynadım. Bayıldım, bu role. Bu aralar tarihi dizilere ilgi çok büyük. Uzun soluklu bir başka projede de yer almak isterim” dedi.

Tarihi efsaneler TRT Belgesel de 2 bölüm olarak yayınlanacak. Çınar Altuntaş, Sultan Baybars'ın yol arkadaşı Savaşçı Komutan Berkehan'ı canlandıracak.