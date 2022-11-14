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Çıkış yasağı kalkınca Gülşen soluğu o ülkede aldı
21 Ekim’de yurtdışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına, Barselona’ya uçtu. Ünlü sanatçı, alışveriş yaparken Barselona’da benim objektifime yakalandı!
Magazin 14.11.2022, 08:44 tarkan abdullahoğulları
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tatil için gittiğim Barseşona'da bomba bir haber yakaladım. Şehrin en ünlü alışveriş caddesinde turlarken Gülşen’i gördüm!
Ünlü şarkıcının, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile Barselona’dan ev aldıklarını 2 yıl önce ben yazmıştım. Şarkıcıyı burada fotoğraflamak da bana nasip oldu.
Sanatçı, sahnesinde orkestrasıyla şakalaşırken söylediği bir söz yüzünden hapis yatmış, tahliye edildikten sonra da 21 Ekim’de yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Oğlu Azur’un burada okula gittiği bilindiğinden, şarkıcının en kısa sürede İspanya’ya gideceği tahmin ediliyordu.
Lüks alışveriş mağazalarıyla ünlü Passeig de Gràcia’da alışveriş yaparken gördüğüm şarkıcı, leopar desenli pantolonu ve Ugg botlarıyla rahat bir şıklık tercih etmişti.
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