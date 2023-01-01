Çift Taraflı Yırtmacı İle Göz Kamaştırdı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar yeni yılı sevenleriyle birlikte Yeni Gazino’da karşıladı. Avşar, sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Rezervasyonların saatler öncesinde dolduğu gecede yılbaşına özel hazırladığı repertuar ile İstanbulluları coşturan Hülya Avşar, her sahnesinde ses getiren birbirinden iddialı kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.
Melih Yazgan imzalı çift taraflı derin yırtmaçlı elbise ile gece boyunca göz kamaştırdı.
Hülya Avşar özel günlerde ailesiyle olma geleneğini de bozmadı. İzleyenler arasında yerini alan kızkardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve kuzenleriyle yeni yıla girdi.
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