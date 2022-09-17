Çiçeği Burnunda Aşıklar İlk Kez Görüntülendi

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Çağla Boz ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki gece Armutlu'daki Steakroom adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN

Mekan çıkışında Dalkılıç ve yeni sevgilisi yan yana görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

SEVGİLİSİNİ ARABASIYLA GÖNDERDİ

Murat Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi ise mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı.

Dalkılıç'ın arabasına binen yeni sevgilisi Çağla Boz, görüntülendiği esnada suratını gizledi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, 1999 yılında doğmuştur. Çağla Boz henüz 23 yaşındadır. Çağla Boz, oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte Aynasız adlı filmde rol alıyor.

Murat Dalkılıç ile Çağla Boz bu film sayesinde tanışmıştır. Murat Dalkılıç filmin müziklerini yaparken Çağla Boz ile tanışmış ve ikili aşk yaşamaya başlamış.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli; 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Dalkılıç, 39 yaşındadır.

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamlamış olan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan fakat 1 sene sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2008 senesinde Kasaba şarkıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç, 2010 “yılında La Fontaine”, “Külah” ve “Dönmem” gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba’yı yayımlamıştır. Ardından iki yıllık aralarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürmüştür. Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanmış olan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanında 2014’te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sunmuş ve Sil Baştan dizisinde rol almıştır.

MURAT DALKILIÇ'IN ÖZEL HAYATI

24 Ağustos 2015’te Merve Boluğur ile evlenen Dalkılıç, Boluğur'dan 11 Eylül 2017 tarihinde boşanmıştır. Murat Dalkılıç uzun süre Sitare Akbaş ile aşk yaşadı. Akbaş'tan ayrılan Dalkılıç, 2022 yılı itibarıyla Çağla Boz ile birlikte.