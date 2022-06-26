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Chloe Loughnan sevgilisiyle aşka geldi
2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Son dönemde Serdar Ortaç ile nafaka problemiyle gündeme gelen Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı.
Magazin 26.06.2022, 12:20 26.06.2022, 12:29 tarkan abdullahoğulları
Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2018 yılında boşanan ve nafaka yüzünden eski eski eşiyle davalık olan manken Chloe Loughnan sosyal medyayı sallayan pozlara imza atıyor.
Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla öne çıkan model bu sefer de yeni sevgilisiyle aşka geldi.
Serdar Ortaç ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan olan Chloe Loughnan sevgilisiyle öpüştükleri anları kalp emojisiyle paylaşınca olay oldu.
Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı ancak sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Chloe Loughnan daha önce yaptığı bir açıklamada evliliğiyle ilgili samimi sözler söylemişti.
Chloe Loughnan açıklamasında "Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs’ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda’ya babamın evine dönüyordum" açıklamasında bulunmuştu.
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