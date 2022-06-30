Ceza ile Sagopa Kajmer Barıştı Mı? İlk Kez Açıkladı

Yıllar önce yaşanan olaylar sonrası rap müziğin efsane isimleri Ceza ve Sagopa Kajmer'in arası açılmıştı. Ceza, Fuat ve Ayben’in reklamda oynaması üzerine, Sagopa’nın eski eşi Kolera’nın reklam filmine laf söylemiş ve ortalık karışmıştı.

Sagopa Kajmer, geçtiğimiz yıl twitter hesabından, "Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de, buluşmasak da, atışsak da, herbirimizin ayrı ayrı hakkı vardır. Yaşasın Rap!" paylaşımını yapmıştı.

Sagopa Kajmer, bu paylaşımında Ceza'yı da etiketlemişti. İkilinin yıllar sonra barıştığı iddia edilmişti.

Ceza, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

"SAVAŞ YOK AMA DARGINLIK VAR"

Barışma iddialarına yanıt veren Ceza, "Eskiden beri böyle diss’leşiyorduk, geçti gitti. Barış, savaşan insanlar birbirine saldıran insanlar için barış denir. Bizde sadece dargınlık var. Aramızda savaş yok! Zaman ne gösterir bilmiyorum" dedi.

"ARTIK OLGUNLAŞTIK"

Sözlerini sürdüren Ceza, "Sevenlerimize zaten daha fazla saygı duymaya başladık. Hem artık olgunlaştık. Yaşımız 50’ye dayandı. Düşmanlığın küskünlüğün haricinde bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAGOPA VE CEZA NEDEN KÜSTÜ?

2000 yılında tanışan ve arkadaşlıklarını Kuvvetmira isimli rap oluşumunda sürdüren Ceza ve Sagopa Kajmer, 2007 yılında taraf oldukları dava nedeniyle küslük yaşadı.

Takma adını, Mısır piramitlerinin içindeki hava sirkülasyonunu araştıran bir bilginden alan Sagopa Kajmer, 2007 yılında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, Ceza ve Ayben'in, küfürlü müzikler yaparak kendisi ve eşi Kolera'yla (Esen Özyavuz) uğraştıklarını belirtti. Bir dönem Ceza'nın Med Cezir ve Rap Star albümlerinin müziklerini yaptığını söyleyen Sagopa Kajmer, ikilinin takma ismiyle "Salako" diye dalga geçtiklerini belirtti.

Sagapo Kajmer, Ceza ve Ayben'in, görüntülerini 11 Şubat'ta internet sitesi YouTube'a verdikleri bir konserlerinde ağır ifadeler kullandıklarını, bu kadar küfür ve hakaretin bir karşılığının olması gerektiğini dilekçesinde vurguladı.

2003'teki bir İsveç konserinde Ceza'yla aralarının açıldığını söyleyen Kajmer, "Dönüşte, o zamanki kız arkadaşım, şu anki eşime, çok ağır küfürler ettiler. Olay artık namus davasına dönüşmüştür. Şikayetçiyim. Uzlaşmayı isterlerse kabul etmiyorum. Ayben de rapçi ve eşimi gözden düşürüp, tek kalmak istemektedir" iddiasında bulunmuştu.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer veya bilinen eski adlarıyla DJ Mic Check, Silahsız Kuvvet ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz (d. 17 Ağustos 1978, Samsun) Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı ve DJ.

Yunus Özyavuz, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu.

1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayımladı.

CEZA KİMDİR?

Ceza (31 Aralık 1976; Üsküdar, İstanbul) ya da gerçek adıyla Bilgin Özçalkan, Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.