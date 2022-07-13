Ceylan'ın Zor Günü! Cenazede Baygınlık Geçirdi

Şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, dün yaşamını yitirdi. Avcı, bugün Levent Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılnan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE FENALIK GEÇİRDİ

Snob Magazin'de yer alan haber göre; Ablasının ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, cenazenin Levent Camii'ne getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Tabutun başında güçlükle ayakta duran şarkıcı, hüngür hüngür ağladı.

Evlat acısıyla yıkılan Ceylan'ın annesi de törende fenalık geçirdi.

ALİŞAN DESTEK OLDU

2021 yılının temmuz ayında erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü türkücü Alişan, bu zor günde yakın arkadaşı Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Nalan Avcı, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fındıkzade semtinde dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan, baba tarafından aslen Tuncelili ve Zaza, anne tarafından Bayburtlu. Tam adı Ceylan Avcı. 'Nalan' ve 'Nazan' adında ikiz ablası var.

Şarkıcı Ceylan, düğünlerde saz çalan babası Ahmet Avcı'nın desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Almanya ve Türkiye'de birçok düğünde sahne aldı.

1983 yılında katıldığı bir müzik yarışmada seçildi.

1984 yılında henüz 10 yaşındayken 'Yaktı Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Kamuoyunda 'Küçük Ceylan' olarak bilindi.

1986 yılında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin sattı.

Kral TV Müzik Ödülleri'nde 1999 ve 2001 yıllarınde iki kez 'En İyi THM Sanatçısı' ödüllerine layık görüldü.

2005 yılında yayınladığı 'Ah Gönlüm' albümü, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) tarafından Altın Plak ile ödüllendirildi.

2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' adlı yarışma programında yer aldı.

2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını, kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.

ÖZEL YAŞAMI

1974 doğumlu olan şarkıcı Ceylan Avcı, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşında.

1991-1992 yıllarında kuzeni (halasının oğlu) Erhan Bozkurt ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Melodi' (d.1992) adında bir kızı oldu. 1995 yılında Yıldıray Gürgen ile imam nikahlı olarak beraber yaşadı. Bu birlikteliğinden olan oğluna 'Yiğitcan' (d.1995) adını verdi. 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile, 2006-2007 yıllarında türkücü Murat Kurşun ile, 2011-2012 yıllarında araba galericisi Güncal Tanören ile evli kaldı.