Ceyhun Fersoy'un Eşi Begüm Öner'den Açıklama

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

CEYHUN FERSOY, SERGEN DEVECİ VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yara alan Ceyhun Fersoy'un son durumu merak ediliyordu. Fersoy'un eşi Begüm Öner'den açıklama geldi.

"ATLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Öner, "Arayan soran herkese çok teşekkürler. Merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince az hasarla atlatmaya çalışacağız. İnşallah iyi olacağız" dedi.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta eğitimini İsviçre ve Fransa'da lise eğitimini ise Burak Bora Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, 'Bir Demet Tiyatro'da yer aldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki Berke karakteri ile yıldızI parladı.Seksenler dizisinde Şahin Balcı karakteri ile başrol oynadı.

CEYHUN FERSOY KİM İLE EVLİ?

Ceyhun Fersoy, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlendi.

CEYHUN FERSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu.

4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz.

Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”