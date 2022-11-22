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Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz Gerçeğini Açıkladı!

Melis İşiten ve Begüm Öner'in ardından Ceyhun Fersoy da kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Yaralı olan Ceyhun Fersoy, "Kazadan 10 dakika önce..." diyerek arkadaşının kendisinden ne istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 10:38 22.11.2022, 10:39 arif hür
Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz Gerçeğini Açıkladı!

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'ninde içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı.

Korkunç kazayı yara alarak atlatan Ceyhun Fersoy, "Kazadan 10 dakika önce..." diyerek arkadaşı Tolga Güleryüz'ün kendisinden son isteğini açıkladı.

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberinden sonra "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı... Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hâlâ inanamıyorum! Seni çok seviyorum" diye yazdı.

"ÖLECEĞİNİ HİSSETTİN Mİ?"

Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.

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TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır. Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım
Baş Belası / Işık Tasarımı
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

BAŞ BELASI TİYATRO OYUNU KONUSU NEDİR?

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabasıbozulan Hulusi düşer. Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır. Bakalım bu karmaşadan kurtulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile Jülide çiftinin başına neler gelecek...

Yazan: Eray Yasin Işık
Yöneten: Serkan Üstüner
Dekor Tasarım: Cihan Aşar
Işık Tasarım: Tolga Güleryüz
Afiş Tasarım: Berkcan Okar
Fotoğraf: Emre Yunusoğlu
Yapım: Jest Tiyatro
Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Melis İşiten , Sergen Deveci

#Ceyhun Fersoy #Tolga Güleryüz #snob magazin #Magazin #son dakika
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