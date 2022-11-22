Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz Gerçeğini Açıkladı!

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'ninde içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı.

Korkunç kazayı yara alarak atlatan Ceyhun Fersoy, "Kazadan 10 dakika önce..." diyerek arkadaşı Tolga Güleryüz'ün kendisinden son isteğini açıkladı.

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberinden sonra "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı... Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hâlâ inanamıyorum! Seni çok seviyorum" diye yazdı.

"ÖLECEĞİNİ HİSSETTİN Mİ?"

Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır. Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

Baş Belası / Işık Tasarımı

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

BAŞ BELASI TİYATRO OYUNU KONUSU NEDİR?

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabasıbozulan Hulusi düşer. Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır. Bakalım bu karmaşadan kurtulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile Jülide çiftinin başına neler gelecek...

Yazan: Eray Yasin Işık

Yöneten: Serkan Üstüner

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Tolga Güleryüz

Afiş Tasarım: Berkcan Okar

Fotoğraf: Emre Yunusoğlu

Yapım: Jest Tiyatro

Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Melis İşiten , Sergen Deveci