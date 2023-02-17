Ceyda Düvenci ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yepyeni Bir Program

Star Tv ekranlarında, 20 Şubat Pazartesi günü yepyeni bir program başlıyor. Yapımcılığını BBO Yapım, Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstleneceği Dünden Sonra Yarından Önce; Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nu hafta içi her gün ekrana taşıyacak.

Dünden Sonra Yarından Önce, Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen büyük depremin ardından Türkiye'nin, Türk insanının yaşadığı deprem travmasına destek olabilmek, depremin getirdiği psikolojik travmalar nasıl atlatılır, neler yapılabilir üzerine, destek bir yayın olmayı hedefledi.



İnteraktif gerçekleşecek yayında, seyircilerden sorular alınacak. Deprem bölgesindeki ve tüm Türkiye'deki 7'den 77'ye insanımız için, bu dönemi nasıl atlatabileceğimize dair kılavuz bir program olacak Dünden Sonra Yarından Önce, başka bir anlamda da reçete program olmayı hedefledi.

