Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Boşanıyor mu? İlk Açıklama Geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin son dönemde sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşaması iddiaları, ortaya çıkarmış. Düvenci, iddiaları yalanlamıştı.

Bülent Şakrak da eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı. Şakrak, "Sureti gör beyan ile, beyana sığmazam" yazdı. Şarak etiket bölümüne Düvenci'nin Engin Akgün'den olan kızı Melisa'yı da ekledi.