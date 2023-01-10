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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Boşanıyor mu? İlk Açıklama Geldi
Sanat camiasının örnek çiftleri arasından gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddia edilmişti. Çiften, ilk açıklama sosyal medya hesaplarından geldi. İşte detaylar...
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin son dönemde sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşaması iddiaları, ortaya çıkarmış. Düvenci, iddiaları yalanlamıştı.
Bülent Şakrak da eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı. Şakrak, "Sureti gör beyan ile, beyana sığmazam" yazdı. Şarak etiket bölümüne Düvenci'nin Engin Akgün'den olan kızı Melisa'yı da ekledi.
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