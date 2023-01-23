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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Boşanıyor mu? İlk Açıklama Geldi
Sanat dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddia edilmişti. Bülent Şakrak, ilk kez açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bülent Şakrak konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
Şakrak, "Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanıyor haberi yapılır mı? Allah aşkına yapmayın. Her şey yolunda... Herkes mutlu oldu" dedi.
Boşanma haberlerinden sonra Şakrak da iddiaları yalanlamıştı. Çiftin Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.
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