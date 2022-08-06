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Ceyda Düvenci ekrana dönüyor
Televizyonda dizi ve sunuculuk projelerinde uzun zamandır ara veren Ceyda Düvenci yeni yayın döneminde Bambaşka Sohbetler ile NTV ekranlarında olacak.
Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Hafta için her gün yayınlanacak, çok farklı sorular ve sohbetlerin olacağı bu programda ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevapları yer alacak.
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|2. Gaziantep FK
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|3. Adana Demirspor
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|4. Alanyaspor
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|5. Ankaragücü
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|6. Antalyaspor
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|7. Beşiktaş
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|8. Karagümrük
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|9. Fenerbahçe
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|10. Galatasaray
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|11. Giresunspor
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|12. Hatayspor
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|13. Başakşehir
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Ümraniye
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|18. Sivasspor
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|19. İstanbulspor
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|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
|0
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
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|3
|3. Arsenal
|1
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|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Fulham
|1
|1
|7. Liverpool
|1
|1
|8. Brentford
|0
|0
|9. Brighton
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|0
|10. Chelsea
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|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|0
|0
|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
|0
|15. West Ham United
|0
|0
|16. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
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|18. Crystal Palace
|1
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|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
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|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
|0
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|6. Celta Vigo
|0
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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