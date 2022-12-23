Ceyda Ateş'e Eşi Buğra Toplusoy'dan Şok Soru

Oyuncu Ceyda Ateş iş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de evlenmişti. 2 yıl önce de kızları Talia dünyaya gelmişti. Bu aşk yüzünden ailesiyle arası açılan Buğra Toplusoy, ABD’ye gidip emlakçılık yapmaya başlamıştı. Florida’da yaşayan çift Youtube’da soruları cevapladı. Ateş “Buğra için değil kendim için ülke değiştirdim ama zorlandığım zamanlar oldu. İstanbul’daki hayatım da devam ediyor” dedi. Turgut Toplusoy’un oğluile 2018’de evlenmişti. 2 yıl önce de kızları Talia dünyaya gelmişti. Bu aşk yüzünden ailesiyle arası açılan Buğra Toplusoy, ABD’ye gidip emlakçılık yapmaya başlamıştı. Florida’da yaşayan çift’da soruları cevapladı. Ateş “Buğra için değil kendim için ülke değiştirdim ama zorlandığım zamanlar oldu. İstanbul’daki hayatım da devam ediyor” dedi.

O SÖZLERE BOZULDU

Buğra Toplusoy da “En büyük başarınız nedir” sorusuna “Birincisi baba olmak, ikincisi varlıklı bir ailenin oğlu olmama rağmen başka bir ülkede risk alıp iş hayatına atılmak; üçüncüsü ise hiçbir zaman ‘Ben oldum’ dememek” cevabını verdi.

Sonra eşi Ceyda Ateş’e dönüp “Senin en büyük başarın ne? Benimle evlenmek mi? Bence bu büyük bir başarı” diyerek şok etti. Bu sözlere bozulan Ceyda Ateş eşine “Saçmalama” dedi. (POSTA)