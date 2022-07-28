Cevher iddialı geliyor!
Kendine has yorumu ve sahne performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Cevher, yepyeni şarkısı “Sen Değil miydin?” ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Söz ve müziği Taner Çelik’e ait olan şarkının klibi Kemal Kekeva yönetmenliğinde Gökçeada’da çekildi. Yaz aylarda konser maratonuna hız kesmeden devam eden sanatçının yeni şarkısı “Sen Değil Miydin?”i 29 Temmuz’da, tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...
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