Cevher iddialı geliyor!

Söz ve müziği Taner Çelik’e ait olan şarkının klibi Kemal Kekeva yönetmenliğinde Gökçeada’da çekildi. Yaz aylarda konser maratonuna hız kesmeden devam eden sanatçının yeni şarkısı “Sen Değil Miydin?”i 29 Temmuz’da, tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...



