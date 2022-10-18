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'Cevapsız Çağrılar' Şarkı Yaptırdı

Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, telefonuna gelen cevapsız çağrıları şarkı yaptı.

Magazin 18.10.2022, 18:19 Emrah
'Cevapsız Çağrılar' Şarkı Yaptırdı

Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi Caner Tepecik’e ait olan “Kusura Bakma” şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor.

“Kibrit”, “Bizde Böyle” “Oyuncu” gibi şarkılarını kendisi yazan ve besteleyen Mutlu, yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: “Terk ettiğim biri, beni deli gibi ararken telefonu açmayıp bu şarkıyı yazdım. ” dedi. 
Fırat Odabaşı objektifine poz veren Lerzan Mutlu, çekimde giydiği elbiseleri kendi tasarladı.

Lerzan Mutlu'nun 'Kusura Bakma' adlı şarkısı Cuma günü tüm dijital platformlarda.
 

#lerzan mutlu #Magazin #Snobmagazin
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