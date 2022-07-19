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Çeşme'de Aşk Dolu Dakikalar!

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Berk Atan ile fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme’de tatilde. Çift her gün bir plajda güneşleniyor, denizde serinliyor. İkilinin aşk dolu anları dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 19.07.2022, 09:02 19.07.2022, 09:19 arif hür
Çeşme'de Aşk Dolu Dakikalar!

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu önceki gün Çeşme'de bir beach’te görüntülendi.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlunun aşk tatili Sevgilisini alnından öptü

Denizden çıktıktan sonra sarılan ikilinin romantik anları dikkat çekti.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlunun aşk tatili Sevgilisini alnından öptü

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan (d. 26 Eylül 1991, İzmir), Türk manken, model ve oyuncudur.

2012 Best Model of Turkey birincisidir.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. Dizi 23 bölüm sürmüştür. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi toplam 39 bölüm sürmüştür.

2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında başlayan ve 2018 yılında sona eren Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Dizi 36 bölüm sürmüştür.

Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de başlayan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den bu yana insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Selin Yağcıoğlu'nun eski eşi Gökhan Balarısı'dır. Çiftin, 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmiştir. İkili, daha sonra boşanmıştır.
 

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