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Cengiz Ünder İstanbul'da! Beşiktaş Transferi Suya Düşmüştü
Fransa’nın Marsilya takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul’a geldi. Adı Beşiktaş’la anılan Ünder, işlerini halletmek için izinli olarak geldiğini söyledi.
Fransa'nın Marsilya takımında futbol yaşantısını sürdüren Türk milli takımının yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ünder, işlerini halletmek için izin alarak birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiği söyledi.
Her şeyin yolunda olduğu söyleyen futbolcu daha sonra bir kafeye geçerek arkadaşları ile buluştu.
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