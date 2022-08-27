Cengiz Kurtoğlu: Üç kuşak üç uşak

Kozmetik markası Olentis, önceki gün Çorlu Orion AVM içinde hizmet vermeye başladı. Olentis firmasının sahibi Murat Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, fantezi müziğinin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, Orçun Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu ve şarkıcı Emirkan katıldı.

Müzisyen çocuklarıyla birlikte açılışta hazır bulunan Cengiz Kurtoğlu, ailenin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Üç kuşak üç uşak buradayız. Orçun devlet sanatçısı. Aydın zaten biliyorsunuz popüler müzik yapıyor. Çocuklarımın ikisiyle de gurur duyuyorum. Aile olmak, birlik beraberlik içinde olmak bizim için çok önemli. Bizim tencerelerimiz hala bir pişer. Oturduğumuz yerlerde hangi bölgede hayatımızı idam ettiriyorsak orada tencerelerimiz bir pişer, memlekette de bir pişer, müzikte de bir pişer. Aramızda böyle bir bağlılık var”

“Orçun babası, Aydın anneci”



Müzik tarzı olarak büyük oğlu Orçun’un kendisine daha yakın olduğunu belirten Cengiz Kurtoğlu, “ Orçun biraz daha babacı. Türk müziği eğitimi aldı. Aydın ise anneci oluyor. Aydın benim şarkılarımı okuduğu zaman alkış alıyor” diyerek espri yaptı. Kozmetik ürünleri kullanıp kullandığı sorulan Kurtoğlu, “Bugünden sonra başlıyorum. Sağlığımız için sağlıklı ürünler kullanmak tabii ki önemli. Topluluk içinde olduğumuz zaman temiz kokular ve muhteşem kokular vermek zorundayız” dedi.





Kurdeleyi birlikte kestiler



Cengiz Kurtoğlu, açılış öncesi mağazayı gezerek kozmetik ürünlerini yakından inceledi. Oyuncu ve marka yüzü Hande Hastepe ile birlikte objektiflere poz veren Cengiz Kurtoğlu, açılış kurdelesini firma sahibi Murat Şahin, çocukları Orçun-Aydın Kurtoğlu ve Emirkan ile birlikte kesti.