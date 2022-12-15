Cengiz Kurtoğlu: 100 yaşıma kadar şarkı söylemek istiyorum

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Kurtoğlu, sözlerine "Sağ olsunlar bizi sevenler bu akşam da yalnız bırakmadı. Pandemiden sonra sektörde bir hızlanma var." derken habercilerin "Yeni bir albüm çalışması var mı?" sorusuna "Bir albüm çalışması var. Stüdyoya gidip, geliyorum." dedi.

Bir muhabirin "Günümüz sanatçılarında geldikleri gibi giden oluyor. Siz hep kalıcı oldunuz?" demesi üzerine "Biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Sektör değişiyor sürekli, iyi olan uzun yıllar kalbi bütünlükle, saygıyla, sevgiyle tabi oluyor. Mesleki açıdan da çalışmalarımı hep disiplinle yönettim. Bunlara çok dikkat ettiğimiz sürece saygıyı ve sevgiyi de eksik etmediğimiz süre içinde tutuluyorsun ve insanların gönüllerince giriyorsun. Biraz böyle yukarıdan yürüdüğün zaman halk seni evine gönderiyor." dedi.

Ayrıca yeni bir karar aldım Allah izin verdiği sürece 100 yaşıma kadar şarkı söylemek istiyorum. Basın mensuplarının "Şu sıralar rap müzik yapanları veya pop söyleyenleri arabesk okurken de görüyoruz. Siz tarzınızın dışına çıkar mısınız?" sorusuna "Ben tarzımın dışına çıkmam ama belki bir Türk sanat müziği söyleyebilirim. Çok güzel rap müzik ve pop yapanlar da var. Ben belki okuyamasam bile el hareketlerim ile onlara eşlik ediyorum. Onların da ortamlarına girmek istiyorum." dedi.