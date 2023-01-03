Cengiz İmren’e Hollywood Teknikleriyle Film Tadında Klip Çekilecek!
Grand Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş, Cengiz İmren’in yeni kibini Hollywood tekniklerini kullanarak film tadında yapacaklarını söyledi.
Son dönemde müziğe yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Grand Müzik yönetim kurulu başkanı yapımcı ve yönetmen Hayrettin Güneş, şarkı kadar çekilen kliplerinde ön planda olması gerektiğini dile getirdi.
Yurt dışında yapılan işleri örnek gösteren Hayrettin Güneş, bir yapımcı ve yönetmen olarak Türk şarkıcıların bu yönde ilerlemesi gerektiğini söyledi.
Şirket olarak son dönemde çektikleri klipleri Hollywood tekniklerini kullanarak film tadında yaptıklarını söyleyen Güneş, Cengiz İmren’in çıkaracağı yeni şarkısının klibinide bu teknikleri kullanarak müzik severlerin beğenisine sunacaklarını söyledi.
Klipler en az şarkı,aranje ve sözler kadar önemli olmalı diyen Hayrettin Güneş,”Yeni teknikler mutlaka kullanılmalı” ifadelerini kullandı.
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|18
|32
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|32
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|18
|31
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|18
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|30
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|28
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|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|33
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
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|27
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|18
|26
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|16
|25
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|17
|21
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|18
|17
|14. Bournemouth
|18
|17
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Everton
|18
|15
|17. West Ham United
|17
|14
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|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
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|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
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|15
|17
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|15
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|17
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|17
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|13
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